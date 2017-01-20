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المجموعات المسلحة قصفت بصاروخين أطراف بلدة النبي عثمان شمال شرق لبنان، والجيش اللبناني يرد.
20 يناير, 2017
- 8:53 مساءً
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20 يناير, 2017
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حدث الساعة
20:53
المجموعات المسلحة قصفت بصاروخين أطراف بلدة النبي عثمان شمال شرق لبنان، والجيش اللبناني يرد.
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