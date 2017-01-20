تركيا تنفي قولها بأن “رحيل الأسد غير واقعي”

نفى نائب رئيس الوزراء التركي مجمد شيمشك، تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية مفادها أن “رحيل الرئيس السوري بشار الأسد غير واقعي في الوقت الراهن”، موضحاً أنه “لم يعد بإمكاننا مواصلة الإصرار على التسوية بلا الأسد”.

وأوضح بيان صادر عن مكتب شميشك أن الأخير قال في رده على سؤال حول المسألة السورية على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، المنعقد حالياً في سويسرا أن “الأسد سبب المأساة في سوريا، ولا يمكن قبول حل يكون الأسد جزء منه”، مشيرا إلى “ضرورة التركيز بعد الآن على الحفاظ على أرواح الناس عبر اتفاق وقف إطلاق النار الجاري منذ الشهر الماضي”.

وأكد أن “شيمشك لم يذكر بأي شكل من الأشكال ما ذكرته الوكالة، وأن ما ذكرته يعكس رأيها الخاص”.

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