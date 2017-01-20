سكان نيويورك يرفضون بقاء ميلانيا ترامب في المدينة

تسود مدينة نيويورك أجواء من الاستياء إزاء النفقات الأمنية الباهظة الخاصة بضمان أمن زوجة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ميلانيا، بعد عزمها الإقامة في مدينة نيويورك بدلاً من البيت الأبيض. وتشير توقعات إلى أن بلدية نيويورك ستنفق يومياً مليون دولار لضمان أمن السيدة الأولى وابنها بارون.

ودفع ذلك سكان المدينة إلى إطلاق حملة لجمع تواقيع على عريضة تطالب بتخلّي البلدية عن تخصيص الأموال المذكورة، أو بانتقال السيدة الأولى مع زوجها إلى البيت الأبيض. وحتى مساء اليوم، جمعت العريضة، التي أطلقت عبر الإنترنت، توقيعات 135 ألف شخص.

وفي حال بلغ عدد التواقيع 150 ألفاً، سيوجه القائمون على الحملة، العريضة إلى والي نيويورك أدنريو كومو، وعمدة المدينة بيل دي بلازيو.

وتضمنت عريضة التوقيع عبارة: “دافعو الضرائب في نيويورك يرفضون إنفاق مليون دولار يومياً لبقاء ميلانا ترامب في المدينة”.

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