البقاع: عملية اختطاف ريشا مرفوضة ومدانة

20 يناير, 2017 - 10:21 مساءً المصدر: وكالات
البقاع: عملية اختطاف ريشا مرفوضة ومدانة

شجبت الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع ، عملية اختطاف المواطن سعد ريشا، ودعت “لتحريره من خاطفيه بأسرع وقت ووضع حد لهذه الظاهرة المافياوية المسيئة للبقاع والبقاعيين المفطورين على القيم والمثل الاخلاقية والانسانية”.

ولفتت الى أن “عدم جر الحادثة المرفوضة والمدانة الى غير سياقها وترك المعالجة للقوى الامنية ليس فقط لتحرير المواطن المخطوف ظلما وعدوانا بل اجتثاث عصابات الارتزاق الدنييء من جذورها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه دوس القوانين وهيبة الدولة واللجوء الى هذا الاسلوب في التعدي على كرامات الناس وحرياتهم وارزاقهم”.

المصدر: وكالات
20 يناير, 2017

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