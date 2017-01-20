“المعارضة السورية” تمارس طقوسها اليهودية

نشر “معارضان سوريان” لقطة مصوّرة لهما يمارسان فيها طقوساً يهودية قرب حائط البراق في القدس المحتلة والذي يسميه اليهود بـ“حائط المبكى”!

أظهرت لقطة مصوّرة المنسق في الجيش الحر عصام زيتون والمعارض السوري الكردي سيروان كاجو، اللاجئ في الولايات المتحدة حالياً،

وهما يضعان القلنسوة اليهودية على رأسيهما ويمارسان طقوساً يهودية عند “حائط المبكى” (حائط البراق) في القدس المحتلة، قبيل ساعات من مشاركتهما في مؤتمر إسرائيلي في القدس المحتلة.

وكان ممثّلون عن المعارضة والمجموعات المسلحة السورية شاركوا في ندوة لمعهد “ترومان” الإسرائيلي للأبحاث التابع للجامعة العبرية في القدس المحتلة في 17 كانون الثاني/ يناير الحالي.