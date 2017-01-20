الأردن تفكر بإعادة بناء العقول والأشخاص في سوريا

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن عملية إعادة البناء في سوريا يجب أن تركز على إعادة بناء العقول والأشخاص الذين أنهكتهم الأزمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي بجلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان “سوريا والعراق: إنهاء الصراع”.

وقال إن “عملية إعادة البناء في سوريا لا بجب أن تقتصر على المباني والشوارع”، مضيفا أن “الأردن يدعم أي جهد يوقف الاقتتال والأعمال العدائية ويطلق عملية سياسية تنتج حلا سلميا ينهي الأزمة ويحقق طموحات الشعب السوري الشقيق”.

وأضاف وزير الخارجية إن الأردن ينظر إلى مباحثات أستانا كـ”جهد يكرس وقف إطلاق النار ويمهد لإطلاق المسار السياسي في أطر مفاوضات جنيف”.

وشدد على ضرورة أن يكون أي اتفاق لوقف الأعمال القتالية شاملا لجميع الأراضي السورية.

وأشار الصفدي إلى ضرورة أن “تشمل خطط إعادة البناء في سوريا مشاريع لإعادة تأهيل النازحين واللاجئين وتعليمهم وتمكينهم حتى يكونوا مستعدين للمشاركة في عملية إعادة البناء حين يعودوا إلى بلدهم”.