يرحلون … ويبقى الأسد

“ﺍﻷﺳﺪ ﺑﺎﻕٍ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ” عبارة ترددت كثيرة على افواه السوريين ومن يناصرهم من العرب والغرب لإيمانهم العميق بتلك الشخصية التي لا تهزم.. بإشارة الى الرئيس الاسد.

على المسرح السياسي.. توج اليوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونصب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية…. هذا ما عرض للعلن فأنشغلت الجميع بهذا التتويج ولكن الاهم من ذلك هو ما يحصل في كواليس هذا الحدث وما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي وعدد من النشطاء من اقوال وصور وفيديوهات تدين الرئيس السابق اوباما وأمثاله من الرؤساء الذين عملوا على اسقاط النظام السوري على حد تعبيرهم ولكن ما حدث…سقطوا هم وبقي الاسد في عرينه لم يخدش.

اجتمع رؤساء الخليج والسعودية وتركيا واميركا واتباعهم على قرار واحد وهو اسقاط الأسد فحلت عليهم تلك اللعنة فما حصل في تركيا من انقلاب كان جيد بإثبات ما يدور في عقول وقلوب الأتراك هذا من جهة ومن جهة ثانية نلاحظ في هذه الاوقات تراجع الطرف التركي عن المطالبة برحيل الرئيس الاسد ومد يدهم لمكافحة تنظيم داعش الارهابي.

ﻋﻤلوا جميعهم ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ، ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ للإرهاب في سوريا ولكنهم حفروا الحفرة للرئيس الاسد وسقطوا فيها فهنيئاً لهم بإجتماعهم في تلك الحفرة

ويشار الى ان اوباما كان من اشد المطالبين برحيل الرئيس الاسد وبانتخابات وصفت بالمجنونة في امريكا تنحى جانباً وترك الملعب السياسي لغيره لأصحابه..وهنا تطرح اسئلة كثيرة عن ذاك اللاعب الجديد الذي يوصف بضعف رصيده السياسي ..هل ستطوى نغمة رحيل الاسد مع بداية عهده الجديد ام سيتبع طريق سابقه ويلحق به الى حفرته….وهل سيبقى الرئيس الاسد عقدة رؤساء العالم؟



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