انتخابات المستقبل شمالاً

توصيف مشترك جمع بين أغلب كوادر تيار المستقبل في طرابلس والأقضية الشمالية، عشية استحقاق انتخابات هيئات مكاتب التيار الأزرق في 6 منسقيات شمالية غداً الأحد، هو أن إجراء الانتخابات الداخلية للتيار قبل الانتخابات النيابية المقبلة “خطأ جسيم”، وأن النتائج التي ستفرزها الانتخابات الحزبية “ستعمّق من أزمة التيار المستفحلة”.

تحفّظ كوادر ومسؤولين حاليين وسابقين في تيار المستقبل على إجراء الانتخابات الداخلية يعود في رأيهم إلى أنها “ستترك تداعيات كثيرة قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات النيابية، وستحدث انقسامات داخلية في مختلف المناطق”.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر في تيار المستقبل عن أن قيادته في العاصمة “تلقّت نصائح عدة بتأجيل هذه الانتخابات إلى ما بعد “النيابية”، وكذلك نصائح بتأجيل انعقاد المؤتمر العام، إلا أن القيادة لم تستجب”.

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