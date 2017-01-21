هذا ما رواه “ريشا”

وصل المواطن سعد ريشا بعد تحريره فجر اليوم من خاطفيه من قبل استخبارات الجيش يرافقه موفد رئيس مجلس النواب نبيه بري بسام طليس، الى منزله في قب الياس حيث كان في استقباله حشد من الاهل والاصدقاء.

وروى ريشا ما جرى معه لحظة خطفه قبل ثلاثة ايام، شاكراً الجميع لا سيما الدولة واجهزتها التي عملت على تحريره.

من جهته نفى طليس ان يكون قد دفعت اي فدية مالية لاطلاق ريشا وقال: “ان هذا الامر لا يقبل به الرئيس بري وكل فعاليات البقاع التي وقفت متضامنة مع عائلة ريشا”.

وطالب طليس من منزل ريشا بعد تحريره فجراً الدولة ان تقف بحزم تجاه ابنائها وناسها شاكراً الاجهزة الامنية لما قامت به.

ويذكر ان الطرقات التي كانت مقطوعة في البقاع احتجاجاً على خطف ريشا، فُتحت جميعها بعد تحريره.