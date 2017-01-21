العرب وترامب.. سلمان يريد رؤية استراتيجية وعباس عملا

هنأ زعماء الدول العربية، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني، الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهام الرئاسة.

الرئيس المصري

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السياسي، من أوائل القادة الذين وجهوا التهنئة لترامب، إذ أعرب، حسب بيان صدر عن مكتبه الصحفي، عن أمله في “توطيد أواصر الصداقة وتعزيز العلاقة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة”.

وقال البيان، الصادر عقب آداء ترامب القسم لتولي منصبه رسميا، ” تقدمت الرئاسة المصرية بالتهنئة للشعب الأمريكي الصديق بمناسبة تولي الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مهام منصبه، متمنية دوام الاستقرار والتقدم والرخاء للشعب الأمريكي”.

كما أعرب الرئيس المصري عن تطلعه “إلى أن تشهد فترة رئاسة ترامب انطلاقة جديدة لمسار العلاقات المصرية الأمريكية، تعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمصلحة والمنفعة المشتركة، ويسودها التعاون والتشاور المثمر حول مختلف القضايا الإقليمية، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط المتخمة بالتحديات”.

العاهل السعودي

من جانبه، بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للرئيس الأمريكي الجديد، معربا عن “أطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة” لترامب، و”المزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأشاد الملك سلمان بهذه المناسبة “بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين”، مؤكدا “الحرص على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة وفق رؤية استراتيجية شاملة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين”.

الرئيس الفلسطيني

كما هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دونالد ترامب، قائلا في بيان: “أتطلع للعمل معه من أجل السلام والأمن والاستقرار في عالم مضطرب ومنطقة تعيش مأساوية”.

وتمنى عباس أن يساهم العمل المشترك مع الرئيس الأمريكي الجديد في “خلق مستقبل آمن للجميع”.

العاهل البحريني

بدوره، بعث الملك، حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، متمنيا له “كامل التوفيق في مهامه الرئاسية، وقيادة الشعب الأمريكي الصديق نحو المزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة”، حسب وكالة أنباء البحرين.

وأكد حمد بن عيسى تطلعه إلى العمل مع الرئيس الأمريكي “من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية”.

الرئيس الإماراتي

من جانبه، قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، انه يتمنى مزيدا من التطور والنماء بين البلدين في مختلف المجالات.

أمير قطر

كما بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ببرقية مماثلة أعرب فيها عن تمنياته لترامب بالتوفيق في مهامه ولعلاقات الصداقة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن

وبعث القيادي الجديد في حزب المؤتمر الشعبي العام يحيى محمد صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح برسالة تهنئة للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وطلب منه أن يعمل على تغيير سياسة أمريكا فيما يتعلق بالنزاعات في الشرق الأوسط وخاصة الحرب في اليمن.

كما دعا يحيى صالح الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تفعيل قانون “جاستا” والبدء في فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية وجماعة الإخوان المسلمين.

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