أول تصريح لوزير الدفاع الأمريكي الجديد

21 يناير, 2017 - 8:45 صباحًا المصدر: وكالات
أول تصريح لوزير الدفاع الأمريكي الجديد

وعد وزير الدفاع الأمريكي الجديد، جيمس ماتيس، اليوم السبت، العمل من أجل تعزيز التحالفات العسكرية مع شركاء واشنطن.

وقال ماتيس في رسالة لموظفي البنتاغون، نشرتها الخدمة الصحافية للوزارة: “سيتم توجيه كل أعمالنا من أجل تأكد جاهزية قواتنا المسلحة الآن وفي المستقبل، نحن ندرك أهمية أنه لا يمكن لدولة أن تكون آمنة دون أصدقاء، نحن إلى جانب وزارة الخارجية، سنعمل على تعزيز تحالفاتنا”.

ووعد وزير الدفاع الأمريكي الجديد، باستخدام كل سنت من الميزانية بفعالية.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق، اليوم، على تعيين أول عضو في إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد موافقته بأغلبية ساحقة على تولي الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس إدارة وزارة الدفاع.

المصدر: وكالات
21 يناير, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل