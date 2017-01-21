وسط انشغال لبناني وعربي وترقب لخطوات السياسة الأميركية الجديدة تجاه المنطقة ومنها سوريا ولبنان، أكدت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى ان زيارة الرئيس ميشال عون إلى القاهرة ستتم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت هذه المصادر إلى ان الزيارة تمثل خطوة مهمة لحشد الدعم العربي المساند للعملية السياسية وجهود التنمية التي ينتهجها الرئيس عون وحكومته.

وهي تأتي تتويجاً للاتصالات الجارية بين البلدين، ومنها زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بيروت، وكذلك زيارة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى القاهرة واجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكدت هذه المصادر ان الترتيبات جارية لحصول الزيارة وهي قائمة على قدم وساق.

ومن المؤكد وفقاً لمصادر لبنانية، ان الأوضاع العربية ستكون، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين، في صلب المحادثات، في ضوء الخطط المستقبلية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي نصب أمس الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، سواء منها ما يتعلق بعزمه على محاربة الإرهاب أو نظرته للوضع في سوريا، في ضو حماية الكرملين لنظام الأسد، إضافة إلى الملف النووي الإيراني الذي تطرح إدارة ترامب إعادة بحثه بمشاركة دول عربية، وفقاً لما أكّد المستشار في إدارة ترامب للشؤون الخارجية اللبناني وليد فارس، الذي أشار إلى ان الإدارة الأميركية الجديدة ستتفاوض مع الروس في كل الملفات، ومن بينها ما يمكن عمله من ضغوطات وغيرها «لحمل لبنان تغيير الوضع إلى مرحلة اخرى لتكون الدولة هي السلطة الشرعية على الاراضي اللبنانية»، والكلام لفارس.

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