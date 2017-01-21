وصل وزير خارجية العراق الدكتور ابراهيم الجعفري فجر اليوم الى بيروت، يرافقه وفد من وزارة الخارجية العراقية.

21 يناير, 2017 - 9:09 صباحًا
21 يناير, 2017
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