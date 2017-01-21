ابو الغيط: جو جديد في لبنان يبشر بالتفاؤل

غادر الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط المطار بعد زيارة قام بها الى لبنان، التقى في خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري.

وكان في وداعه في صالون الشرف في المطار، ممثل الجامعة العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح ومحمد خير الدين الخطيب من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في جامعة الدول العربية، والمحامي جوزف رحمه من الجامعة العربية.

وقبيل مغادرته اعرب ابو الغيط عن سعادته ب “الجو الجديد في لبنان الذي يبشر بمرحلة ملؤها التفاؤل”.

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