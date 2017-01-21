تركيا توقف العملية العسكرية على مدينة الباب

نقلت احدى تنسيقيات المسلحين عن مصدر عسكري قوله “إن الحكومة التركية ألغت العملية العسكرية على مدينة الباب في حلب “مؤقتاً” بعد ضغط روسي إلى حين تقديمها معلومات كاملة عن مواقع “جبهة النصرة” في إدلب”.

وذكرت “التنسيقية” ان المصدر هو أحد المشاركين في اجتماعات استانة، ونقلت عنه “أن جهاز الاستخبارات التركية تواصل مع بعض الممثلين للفصائل العسكرية في تركيا، وأبلغهم إيقاف العملية العسكرية على مدينة الباب مع استمرار توجيه الضربات العسكرية لتنظيم داعش، مرجحاً القيام بعمل عسكري ضد “النصرة” وفصائل متحالفة معها عقب انتهاء مؤتمر استانة المزمع عقده في 23 من الجاري.

وتابع المصدر أنه هناك “اجتماع سري” سيلي اجتماع استانة القادم، سيحدد خلاله الفصائل التي توقع على وثيقة القتال ضد “النصرة”، منوهاً الى أن بعض الفصائل المشاركة في أستانة ترفض هذه الوثيقة من دون أن يحدد من هي الفصائل.

وكان رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم قد أكد مراراً وتكراراً أن درع الفرات لن يتوقف قبل تطهير مدينة الباب من داعش، لكن التصريحات التركية الأخيرة في مؤتمر دافوس عكست تغييراً جزرياً في السياسة التركية تجاه سوريا.

حيث قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشيك: “ان تسوية الازمة السورية بدون الرئيس السوري بشار الأسد تعد في الوقت الراهن امرا غير واقعي”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

