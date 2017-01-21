القضاء على الإرهاب الإسلامي المتطرف على جدول أعمال ترامب

تعهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في خطاب تنصيبه، بالقضاء على ما أسماه “الإرهاب الإسلامي المتطرف”، مبيناً أنه ينوي العمل مع شركاء بلاده للوصول إلى ذلك.

وقال ترامب في الخطاب الأول “سنعمل على تعزيز تحالفات قديمة، وسنشكل أخرى جديدة، وسنوحد العالم المتحضر ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف، وسنزيله بشكل كامل من على سطح هذه الأرض”، وفق تعبيره.

وينوي الرئيس الأمريكي الجديد وفق تصريحاته قبل استلام منصب الرئاسة، العمل مع روسيا للقضاء على داعش في سوريا.

وكان ترامب قد ذكر في عدة تصريحات إعلامية سابقة نيته التحالف مع الرئيس بشار الأسد، لأنه يرى أن الجيش السوري “يحارب الإرهاب مع روسيا.

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