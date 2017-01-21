قوات هادي تقصف حامية مطار صنعاء

في خطوة هدفها تأكيد المضي في الخيار العسكري، أعلنت قوات الرئيس هادي عن قصف حامية مطار صنعاء والاقتراب من ميناء المخا، فيما كثف الحوثيون من هجماتهم على الحدود السعودية.

أعلنت قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي فجر السبت، 21/01/2017، عن قصف معسكر الصمع ومواقع حول مطار صنعاء الدولي للمرة الأولى منذ بداية الحرب قبل نحو عامين.

بدورها، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات عنيفة على مركز تدريب الشرطة في مدينة ذمار جنوب صنعاء، كما استهدفت القاعدة البحرية في الحديدة ومواقع للحوثيين في غرب تعز.

وفي سياق المواجهات على الحدود مع السعودية، أعلن المسلحون الحوثيون عن استهداف دبابات للجيش السعودي في موقع السديس وتجمعا للجنود في موقع خلف الحمر، كما تحدثوا عن استهداف موقع العش والشبكة ومنفذ علب في عسير بالمدفعية والصواريخ.

وعلى صعيد المواجهات في جنوب البحر الأحمر، ذكرت القوات الموالية لهادي أنها وصلت إلى مشارف ميناء المخا استعدادا لانتزاعه من قبضة المسلحين الحوثيين بعد أن تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع في الشريط الساحلي، وتطهير الطرقات من حقول الألغام التي زرعها الحوثيون وحلفاؤهم.

الحوثيون من جانبهم قالوا إنهم قتلوا 15 من القوات الحكومية، وجرحوا 18 آخرين ودمروا ثلاث آليات خلال التصدي لهجوم على مواقعهم في مديرية ذباب تحت غطاء جوي مكثف لطيران التحالف، الذي شن أكثر من 20 غارة جوية على المنطقة.

ووفق رواية هؤلاء، قتل أربعة آخرون من القوات الحكومية في قصف مدفعي استهدف مواقعهم في منطقة ثعبات بمديرية صالة شرق مدينة تعز.

وحسب وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرتهم، تم تدمير مدرعة في منطقة ذباب في الساحل الغربي لمحافظة تعز، وقتل تسعة من أفراد القوات الموالية للحكومة في منطقة بير باشا وسط مدينة تعز. كما أطلق صاروخ من نوع “أورغان” على موقع تمركز القوات الحكومية في منطقة مريس بالضالع.

إلى ذلك، قال مسؤولون محليون في تعز إن 4 من أفراد القوات الحكومية في اليمن قتلوا برصاص مسلحين مجهولين في المدينة خلال يومين.

وذكر هؤلاء أن مسلحين يستقلون دراجة نارية قتلوا الجندي عبدالعزيز مدهش وزميله حمدي فؤاد وسط المدينة، كما قتل الجندي محمود التركي برصاص مجهولين، وتبع ذلك قتل مجند يعمل لدى إدارة المرور استهدف من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية.

أما في محافظة الجوف، فذكرت القوات الحكومية أنها أفشلت هجوما للمسلحين الحوثيين وحلفائهم للسيطرة على موقع الأجاشر العسكري في مديرية خب والشعف، وهاجمت مواقع الحوثيين وسيطرت على موقعي المرة البيضاء والمرة السوداء، فيما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع أولئك المسلحين في مديرية المتون.

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