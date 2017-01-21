الجيش التركي يعلن مقتل 46 مسلحاً من “داعش” شمالي سوريا

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، مقتل 46 عنصراً من تنظيم “داعش” الإرهابي وإصابة 16 آخرين شمال سوريا في إطار عملية “درع الفرات”.

وصرح الجيش التركي بأن “قوات درع الفرات قصفت بالأسلحة الثقيلة 318 هدفًا لداعش بريف محافظة حلب السورية”.

وأوضج البيان أن “مقاتلات تركية نفّذت غارات جوية استهدفت 21 هدفاً للتنظيم في مدينة الباب، وقريتي بزاغة، وقباسين، بريف حلب”.

وقال إن “الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 46 مسلحًا من “داعش” وإصابة 16 آخرين، فضلًا عن تدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة للتنظيم”.

وأشار البيان، إلى أن “فصائل المعارضة السورية المشاركة في عملية “درع الفرات” تمكنت من السيطرة على 227 منطقة مأهولة بالسكان منذ انطلاق العملية”.

وأطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس شمال سوريا تحت اسم “درع الفرات”.

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