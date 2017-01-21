موسكو: لهذه الأسباب تم توسعة قاعدة طرطوس

تحدث مسؤول برلماني روسي لوسائل إعلام روسية عن توسعة القاعدة العسكرية التي يستخدمها الأسطول الروسي في مدينة طرطوس السورية.

وقال ألكسندر شيرين، وهو النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما)، في إشارة إلى “قرار توسعة” قاعدة طرطوس: “إذا اقتضت الضرورة اليوم توسعة القاعدة فيتم اتخاذ القرار المناسب”.

وأشار المسؤول البرلماني الروسي إلى أن الوضع في المنطقة يتطلب وجود كميات مناسبة من العتاد العسكري.

وتم في 20 يناير/كانون الثاني 2017 الإعلان عن اتفاق روسيا وسوريا على توسعة قاعدة طرطوس حتى تتسع لما لا يزيد على 11 سفينة عسكرية.

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