درعا إلى الواجهة.. وهذا مايجري

فجر الجيش السوري عبوة ناسفة أثناء مرور آلية تقل عناصر مسلحة من “جبهة النصرة” على طريق كفر ناسج – المال في ريف درعا الشمالي ما اسفر عن تدمير الالية ومقتل وجرح من فيها.

كما استهدف الجيش السوري سيارتي دفع رباعي حاولتا الوصول الى مكان التفجير بالاسلحة الرشاشة الثقيلة.

إلى ذلك تحدثت تنسيقيات المسلحين عن اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” ومجموعات مرتبطة بتنظيم داعش عند أطراف بلدة عين ذكر في ريف درعا الغربي أدت الى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي سياق متصل استهدفت المجموعات المسلحة المتواجد في درعا البلد تستهدف بالقذائف الصاروخية الاحياء السكنية في مدينة درعا، ما أدى لإصابة مواطن بجروح واضرار مادية إثر سقوط قذائف صاروخية على الاحياء السكنية.

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