البنتاغون: مقتل أكثر من 100 عنصر من القاعدة بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيان لها عن مقتل أكثر من 100 مقاتل من تنظيم القاعدة في سوريا بضربة جوية على “معسكر للتدريب” في محافظة إدلب.

وصرح الناطق باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس أن الغارة استهدفت معسكراً للتدريب في محافظة ادلب (شمال سوريا) يستخدم منذ 2013. وقال إن القصف استهدف “معسكر تدريب الشيخ سليمان الذي بدأ تشغيله منذ 2013 على الأقل”.

وأضاف ديفيس أن “ازالة هذا المعسكر التدريبي يضعف عمليات التدريب ويثني المتطرفين الإسلاميين والجماعات المعارضة السورية عن الإنضمام إلى تنظيم القاعدة في ساحة القتال”.

وتابع ديفيس أن الطائرات والطائرات المسيرة الأميركية شنت منذ الأول من كانون الثاني/يناير ضربات أدت إلى “مقتل أكثر من 150 “متطرفاً من تنظيم القاعدة” بمن فيهم القيادي في جبهة فتح الشام محمد حبيب بوسعدون الذي وصفه بأنه “قائد العمليات الخارجية” للتنظيم في سوريا.

ولفت ديفيس “هذه الضربات التي تجري بتتابع سريع، تضعف قدرات القاعدة وتصميمها وتؤدي إلى ارتباك في صفوف” التنظيم.

وأكّد مسؤول في البنتاغون أن العناصر الذين قتلوا ينتمون إلى “النواة الأساسية لتنظيم القاعدة”.

من جهة ثانية، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين الجنرال جيمس ماتيس وزيرا للدفاع، ليكون بذلك أول عضو في إدارة دونالد ترامب ينال الضوء الأخضر من المجلس.

ويريد الرئيس الأميركي الجديد “إعادة بناء الجيش الأميركي” ووعد بشن عمليات قاسية مع حلفاء الولايات المتحدة ضد داعش.

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