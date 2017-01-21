داعش يقطع رأس ترامب ويهدد البيت الأبيض

قال مصدر محلي في محافظة نينوي، اليوم السبت، إن “مايسمى أشبال الخلافة بتنظيم داعش قاموا بقطع رأس دمية ترمز للرئيس الأمريكي ترامب وهددوا بشن هجمات انتحارية على البيت الأبيض في محيط منطقة الزنجيلي غربب الموصل، وسط حضور قيادات من التنظيم وكادر تصوير”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قطع رأس دمية ترامب في يوم تنصيبه، رسالة من قبل التنظيم للرئيس الأمريكي الجديد تحمل مفاهيم متعددة، إضافة إلى أن أشبال الخلافة رددوا هتافات تهددد بشن عمليات انتحارية في البيت الأبيض وسط إطلاق عبارة (جئناكم بالذبح)”.

الجدير بالذكر، أن “أشبال الخلافة” تشكيل أنشأه تنظيم داعش، بعد سيطرته على مدينة الموصل في يونيو من العام 2014 من أجل تجنيد الصبية والمراهقين واستغلالهم في العمليات الانتحارية.

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