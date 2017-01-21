الدفاع الروسية: إبطال مفعول 25 ألف عبوة ناسفة في حلب

قامت مفرزة مشتركة من مركز مكافحة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية بإبطال مفعول 25 ألف عبوة ناسفة متوزعة في أكثر من ألفي هكتار في حلب -680 كلم طرقات و3.5 ألف موقع.

أعلن ذلك نائب قائد سلاح الهندسة في الجيش الروسي العقيد روسلان الاخفرديف. وذكر أن أكثر من نصفها يدوي التصنيع.

وقال في حديث له إن تطهير حلب من المتفجرات تم بدون أية خسائر مادية وبشرية وخلال فترة زمنية قصيرة. وأعاد الضابط الروسي إلى الأذهان بأن الوحدات الروسية الهندسية قامت قبل ذلك بتطهير تدمر من الألغام والمتفجرات وشمل ذلك 825 هكتارا مع إبطال مفعول أكثر من 18 ألف عبوة ناسفة وقتبلة بما في ذلك تلك التي نصبت بحيث لا يمكن تفكيكها .

وقال: ” تطورت إلى حد كبير طرق العمل من المسلحين منذ بدء الحرب في أفغانستان. وحاليا أخذوا يستخدمون أكثر العبوات اليدوية التصنيع المحضرة من الذخيرة وتتطور أكثر فأكثر أساليب التفجير والتفخيخ. وكل ذلك يجبر وحدات نزع الألغام على وضع تدابير مضادة لإزالة الألغام”.

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