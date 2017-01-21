السيد نصر الله يبحث مع فرنجية مستجدات لبنان والمنطقة

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية بحضور وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، حيث جرى بحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقة بين الطرفين، ومتانة التحالف القائم، ومواصلة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

وتاتي الزيارة بعد ثلاثة اسابيع على زيارة المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومسؤول التنسيق والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا، الى بنشعي للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة وللتباحث في الامور السياسية الراهنة، حيث ردّ رئيس تيار المردة الزيارة الى حارة حريك والتقى السيد حسن نصرالله في لقاء مسائي مطول امس الاول .

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