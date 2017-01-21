الرئيس عون يلتقى وزير الخارجية العراقي

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “حرص لبنان على تطوير العلاقات اللبنانية-العراقية وتعزيزها في المجالات كافة، لاسيما في شقها الاقتصادي”، متمنيا أن “يستعيد العراق أمنه واستقراره ويبسط سيادته على كل أراضيه”.

وأبلغ رئيس الجمهورية وزير الخارجية العراقية ابراهيم الجعفري خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول، أن “لبنان استطاع تجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها في السنوات الماضية، وهو بدأ مرحلة النهوض التي تشمل القطاعات كافة”، مشددا على أن “مواجهة الارهاب ليست مسؤولية دولة واحدة بل تتطلب تعاونا وتنسيقا بين كل الدول لأن خطر الارهاب لم يعد مقتصرا على دولة دون أخرى، بل هو تعمم حتى على الدول التي كانت تعتقد أنها يمكن أن تكون بمنأى عنه”.

وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن “تتمكن القمة العربية المقبلة في الاردن من تجسيد التضامن العربي الضروري لمواجهة الظروف التي تمر بها الدول العربية كافة”.

وكان الوزير الجعفري قد نقل في مستهل اللقاء الذي حضره سفير العراق في لبنان عباس بندر العامري والوفد المرافق، الى الرئيس عون رسالة من نظيره العراقي فؤاد معصوم ضمنها التهنئة بانتخابه رئيسا والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما وجه الرئيس معصوم دعوة الى الرئيس عون لزيارة العراق. وقد شكر رئيس الجمهورية للرئيس العراقي دعوته على أن يتم البحث في تفاصيلها عبر القنوات الدبلوماسية.

وشكر الوزير الجعفري الرئيس عون على وقوف لبنان الى جانب العراق في المحافل الاقليمية والدولية، مؤكدا أن “بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وتريد لها الخير والتقدم والازدهار”.

وعرض الوزير الجعفري مواقف بلاده من الاحداث الداخلية العراقية والتطورات الاقليمية والدور الذي تلعبه العراق في مواجهة التنظيمات الارهابية والممارسات التي ترتكبها بحق الشعب العراقي.

كما كانت جولة افق تناولت ابرز المواضيع التي ستبحثها القمة العربية المقبلة في عمان والعلاقات العربية-العربية.

وبعد اللقاء، تحدث الوزير الجعفري الى الصحفيين، فقال “لقد تم التطرق في خلال لقائنا مع فخامة رئيس الجمهورية الى مواضيع عدة تمحورت حول العلاقات اللبنانية-العراقية والشأن الاقليمي إضافة الى آخر التطورات والاحداث الامنية في العراق والانتصارات العسكرية التي يحققها ابناء القوات المسلحة العراقية. إن لبنان بالنسبة الى العراق، دولة شقيقة تربطنا بها علاقات تاريخية قديمة ومتواصلة ومتجذرة اجتماعيا حيث يسجل الحضور الصناعي المزدوج، اللبناني في العراق والعراقي في لبنان، وهذا ما تشير اليه الحقيقة المجتمعية”.

أضاف “توقفنا عند الاحداث في سوريا، التي تحتل حيزا هاما من الاهتمام العراقي – اللبناني المشترك”، آملاً أن “تستعيد سوريا مكانتها في الجامعة العربية وضمن الحاضنة العربية”.

وتابع “كي تبقى الجامعة العربية “جامعة عربية” لكل الدول لا بد من أن تمتد بمفاهيمها وقيمها وأخطارها المشتركة على الجميع.”.

من جهة ثانية، ابرق الرئيس عون الى الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني معزيا بضحايا انهيار برج “بلاسكو” التجاري في طهران.

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