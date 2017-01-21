هدوء كبير على مختلف الجبهات السورية.. اليوم عطلة!

على عكس اليومين الماضيين ساد الهدوء مختلف الجبهات السورية، ماجعل بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتندرون على الموضوع بالتعليق أن اليوم عطلة!، بينما تساءل آخرون هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟
وتخلل الهدوء بعض الاشتباكات والاستهدافات حيث أفاد مصدر عسكري عن تقدم الجيش السوري بعمق 700 م وعرض 300 م في مزارع حزرما وبسط سيطرته على عدد من المزارع والخنادق بعد معارك عنيفة مع مسلحي “جبهة النصرة”.
إنجاز آخر للجيش السوري عبر سيطرته على تلول التياس شمال المحطة الرابعة بريف حمص الشرقي بالقرب من تدمر.
أما في دير الزور فقد دمر الجيش السوري دبابة لمسلحي تنظيم داعش بصاروخ موجه في منطقة المهندسين في محيط جبال الثردة جنوبي مدينة دير الزور وأوقع افراد طاقمها بين قتيل وجريح.
كما استهدف الطيران الحربي الروسي مواقع وتحركات تنظيم داعش بمحيط مطار في مدينة دير الزور بعدة ضربات جوية.
في المقابل، أعلنت مواقع مقربة من تنظيم داعش عن مقتل 14 مسلحاً من “قوات سوريا الديمقراطية” إثر انفجار عدة عبوات والغام بهم في قرية “سويدية كبيرة”.
كما أعلنت تنسيقيات أخرى عن قيام “تنظيم داعش” بإعدام مدنياً وعنصرين تابعين لـ “قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.