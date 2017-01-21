هدوء كبير على مختلف الجبهات السورية.. اليوم عطلة!

على عكس اليومين الماضيين ساد الهدوء مختلف الجبهات السورية، ماجعل بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتندرون على الموضوع بالتعليق أن اليوم عطلة!، بينما تساءل آخرون هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟

وتخلل الهدوء بعض الاشتباكات والاستهدافات حيث أفاد مصدر عسكري عن تقدم الجيش السوري بعمق 700 م وعرض 300 م في مزارع حزرما وبسط سيطرته على عدد من المزارع والخنادق بعد معارك عنيفة مع مسلحي “جبهة النصرة”.

إنجاز آخر للجيش السوري عبر سيطرته على تلول التياس شمال المحطة الرابعة بريف حمص الشرقي بالقرب من تدمر.

أما في دير الزور فقد دمر الجيش السوري دبابة لمسلحي تنظيم داعش بصاروخ موجه في منطقة المهندسين في محيط جبال الثردة جنوبي مدينة دير الزور وأوقع افراد طاقمها بين قتيل وجريح. كما استهدف الطيران الحربي الروسي مواقع وتحركات تنظيم داعش بمحيط مطار في مدينة دير الزور بعدة ضربات جوية. وفي ريف إدلب سقط عدد من قذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة في ريف ادلب الشمالي مصدرها مواقع المجموعات المسلحة في القرى المجاورة بالتزامن مع قيام أهالي بلدتي الفوعة وكفريا بوقفة احتجاجية على عدم إلتزام المسلحين بوقف إطلاق النار.

وإلى ريف درعا حيث فجر الجيش السوري عبوة ناسفة لدى مرور آلية تقل عناصر من “جبهة النصرة” على طريق كفر ناسج – المال في ريف درعا الشمالي ما اسفر عن تدمير الالية ومقتل وجرح من فيها، كما استهدف الجيش السوري سيارتي دفع رباعي حاولتا الوصول الى مكان التفجير بالاسلحة الرشاشة الثقيلة.

وتحدثت تنسيقيات المسلحين عن سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” على أجزاء واسعة من قرية “سويدية كبيرة” شمال مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش.

في المقابل، أعلنت مواقع مقربة من تنظيم داعش عن مقتل 14 مسلحاً من “قوات سوريا الديمقراطية” إثر انفجار عدة عبوات والغام بهم في قرية “سويدية كبيرة”. كما أعلنت تنسيقيات أخرى عن قيام “تنظيم داعش” بإعدام مدنياً وعنصرين تابعين لـ “قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.

وختاماً انفجرت سيارة مفخخة عند مدخل سوق مخيم الرقبان على الحدود السورية الأردنية، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وهو الإنفجار الثاني في المخيم يأتي بعد عدة أشهر على انفجار مماثل استهدف المخيم وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.

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