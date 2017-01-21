الرئيس عون يتمنى معالجة القضايا العربية الراهنة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان يدعم كل ما من شأنه ان يحقق التضامن بين الدول العربية لان هذا التضامن اساس قوة هذه الدول. واعتبر رئيس الجمهورية خلال استقباله الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور احمد ابو الغيط ان الجامعة لا تزال مرجعية على رغم الهوان الذي اصابها نتيجة الحروب والانقسامات ويجب العمل للمحافظة عليها لأنها العنصر الجامع الوحيد للدول العربية. وامل ان تتمكن القمة العربية المزمع عقدها في الاردن في 29 اذار/مارس المقبل من ان تعالج القضايا العربية الراهنة، لافتا الى ان لبنان سوف يساهم في اي جهد عربي في هذا الاتجاه.

وكان الدكتور ابو الغيط اشار الى ان زيارته للبنان، وهي الاولى منذ تعيينه امينا عاما للجامعة، تأخرت نتيجة الشغور الرئاسي، وهي مناسبة للتأكيد على دعم الجامعة للبنان وتثمينها الكبير للدور الذي يلعبه داخل الجامعة العربية وخارجها. ووجه الدعوة الى رئيس الجمهورية لزيارة الجامعة والقاء كلمة امام رؤساء البعثات العربية فيها وذلك عند قيامه بالزيارة الرسمية الى جمهورية مصر العربية. ثم تناول البحث التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية المقبلة واهمية مشاركة الرئيس عون فيها اضافة الى الاوضاع الراهنة في عدد من الدول لا سيما تلك التي تشهد حروبا وتدميرا.

كما، استقبل الرئيس عون في حضور وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، مساعد الامين للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السيد القاسم وين ترافقه المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان السيدة سيغريد كاغ وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال مايكل بيري وعدد من المعاونين الدوليين. وعرض السيد وين لطبيعة المهمة التي اتى من اجلها والوفد المرافق وهي اجراء مراجعة استراتيجية لعمل “اليونيفيل” في لبنان حتى تصبح أكثر فعالية في مختلف المجالات ولا سيما تطبيق القرار 1701، مؤكدا التزام الامم المتحدة توفير كل التسهيلات التي تمكن “اليونيفيل” من القيام بالمهام المحددة لها. ونوه المسؤول الدولي بالتنسيق القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية وكذلك مع القوة البحرية التابعة لـ “اليونيفيل”.

وشكر الرئيس عون الموفد الدولي على المهام التي تقوم بها “اليونيفيل” في الجنوب والتي استطاعت تحقيق الاستقرار والامن في المنطقة، مؤكدا تعزيز التعاون بينها وبين الجيش اللبناني، شارحا لموقف لبنان من عدد من المواضيع التي طرحها الوفد الاممي. وقال ان لبنان يحيي التضحيات التي قدمها الجنود الدوليون منذ انتدابهم في مهمة سلام في الجنوب، مؤكدا التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701. وشدد الرئيس عون على تحرير القسم اللبناني من بلدة الغجر الحدودية تنفيذا لما صدر من قرارات دولية في هذا الصدد.

واستقبل الرئيس عون وكيل الامين العام للامم المتحدة والامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في المنظمة الدولية “الاسكوا” الدكتورة ريما خلف التي هنأت رئيس الجمهورية بانتخابه. وقالت بعد اللقاء انها اعربت للرئيس عون عن تمنياتها بان يجلب عهده للبنان كل السلام والطمأنينة، واكدت على ثقة المجتمع الدولي بأن تبوؤه للرئاسة سيشكل اساسا متينا للأمن والاستقرار فيه.

هذا، واستقبل الرئيس عون ايضاً النائبة في الكونغرس الاميركي تولسي غابّار على رأس وفد ضم في عداده النائب السابق دوني كوشينتش حيث تم التداول في عدد من المواضيع العامة ورؤية الرئيس عون للاوضاع في لبنان والمنطقة والحلول التي يمكن التوصل اليها لوضع حد للحروب في عدد من الدول العربية وما يترتب عنها من نتائج سلبية.

كما استقبل الرئيس عون لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني برئاسة الوزير السابق حسن منيمنة والتي ضمت ممثلين عن الاحزاب اللبنانية وعددا من الخبراء. وقدم الوفد الى رئيس الجمهورية حصيلة عملها على مدى سنتين من الحوار والمناقشة وكانت الحصيلة وثيقة حملت عنوان “رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان”. واوضح الوزير السابق منيمنة ان الوثيقة اتت نتيجة جهد قامت به مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفيها مقارنة واقعية تبرز نقاط التقاء اللبنانيين في ما خص مقاربة اوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

وشكر الرئيس عون رئيس واعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها في سبيل الوصول الى هذه الرؤية، مؤكدا ان قضية فلسطين يجب ان تبقى حية للوصول الى سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الاوسط، لانه من دون هذا الحل ستبقى المنطقة مضطربة، مشيرا الى ان ابرز اسس هذا الحل ضمان حق العودة للفلسطينيين الى ارضهم. وشدد الرئيس عون على ان الدولة اللبنانية ملتزمة حماية الفلسطينيين في لبنان وتوفير الامن لهم ومنع استعمال اماكن وجودهم ولا سيما المخيمات الفلسطينية لاي اعمال ارهابية تسيء الى الاستقرار الذي ينعم به لبنان.

واستقبل الرئيس عون، في حضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس اساقفة ابرشية بعلبك دير الاحمر المارونية المطران حنا رحمة على رأس وفد من الابرشية ضم رؤساء البلديات والمخاتير والكهنة والرهبان والفعاليات وممثلي الاحزاب.

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