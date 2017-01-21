قهوجي: خطر الإرهاب مستمر وجاهزون للتصدي له

أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن “الإرهاب بات الخطر الأول الذي يتهدد شعوب العالم بأسرها، باستقرارها وحضاراتها وأنماط حياتها، خصوصاً مع استخدامه أسلوب ما يسمى بـ”الذئاب المنفردة” والتي يصعب على أجهزة المخابرات مهما بلغت من احتراف وقدرات أمنية الاكتشاف المسبق لما تخطط له، وبالتالي الوقاية من أعمالها الإجرامية”.

وخلال استقباله وفداً من رابطة الملحقين العسكريين العرب والأجانب، شدد قهوجي على أنه “من الضروري ضم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب عبر اتجاهين: الأول، تكثيف العمل الميداني للقضاء على تنظيماته الأساسية لإشعار الإرهابيين بأن مشروعهم غير قابل للحياة. والثاني، مواجهة الفكر الإرهابي الإلغائي بفكر مضاد تقوم بصوغه مراجع دينية وثقافية واجتماعية وإعلامية، تخلص في نهاية المطاف إلى أن هذه الظاهرة الشاذة يتعدّى استهدافها القيم والمبادىء الإنسانية، إلى الأديان السماوية نفسها التي تدعو جميعها إلى الخير والمحبة والتسامح والتفاعل الحضاري والثقافي بين المجتمعات البشرية كافة”.

وأردف قائلاً: “محلياً، شهد الوضع الأمني خلال العام الفائت استقراراً مميزاً، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والعمليات الاستباقية النوعية التي نفذتها مديرية المخابرات وقوى الجيش، سواء على الحدود الشرقية أو في الداخل، بحيث أسفرت عن تفكيك عشرات الشبكات والخلايا الإرهابية، وبالتالي إحباط مخططاتها الآيلة إلى استهداف مرافق سياحية وتجارية، وتجمعات سكانية، فضلاً عن مراكز عسكرية ومؤسسات رسمية. إلا أن هذه الإنجازات وعلى أهميتها، لا تلغي في أي حال من الأحوال استمرار خطر الإرهاب على لبنان، ولن تؤثر على مستوى جهوزيتنا لمتابعة رصد نشاطاته والتصدي له بكل الإمكانات المتاحة”.

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