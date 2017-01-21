مقتل 8 مدنيين بينهم طفل بقذيفة شمال سيناء

قتل 7 مدنيين وطفل صباح السبت 21 يناير/كانون الثاني بسقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل بمدينة رفح شمال سيناء، التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وإسلاميين متشددين موالين لداعش.

ونقلت مصادر عن شهود عيان، إن سقوط القذيفة أحدث دويا هائلا ونتج عنه دخان كثيف إلى جانب تحطم أجزاء كبيرة من المنزل الواقع في منطقة العجرة جنوب رفح على حدود قطاع غزة.

وقتل متشددو جماعة ولاية سيناء التي بايعت‭ ‬تنظيم داعش عام 2014 مئات من رجال الجيش والشرطة شمال سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية كما أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى بوادي دلتا النيل، بالمقابل أعلن الجيش عن تصفية المئات منهم في حملة ضدهم تشارك فيها الشرطة.

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