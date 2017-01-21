طهران تندد بالهجوم الارهابي في باراتشينارا الباكستانية

وفيما أعرب قاسمي عن مواساته للحكومة الباكستانية وعوائل ضحايا العملية الارهابية، اعتبر أن الارهاب من أعظم المشاكل الأمنية التي تعاني منها المنطقة والعالم، حيث انه يستهدف أمن وسلام الدول والشعوب من دون تمييز، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود والمساعي من قبل حكومات المنطقة والمجتمع الدولي لمواجهة ذلك.

وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في منطقة باراتشينارا الواقعة باقليم كرام القبلي بشمال غرب باكستان، جراء انفجار قنبلة صباح اليوم السبت في سوق مزدحم للخضار.