جابر: نأمل إلحاق المحافظات بالحكومة الالكترونية

تفقد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ياسين جابر ومحافظ النبطية القاضي محمود المولى ورئيس اتحاد بلديات الشقيف سرايا النبطية الحكومية الجديدة التي تقوم ببنائها وزارة الأشغال العامة.

وقال جابر “اقترح المحافظ المولى ان يكون هناك تنسيق مع وزارة التنمية الادارية لاجل وضع مخططات توزيع المساحات على الدوائر الادارية والحكومية، وان تكون هذه السرايا جاهزة في عهده لكي تستطيع محافظة النبطية أن تقدم أفضل الخدمات لمواطنيها، ومن الأمور الهامة في انجاز السرايا أيضًا ان نوفر على الخزينة مليارات الليرات التي تدفع ايجارات في مختلف ارجاء المنطقة كايجار للدوائر الرسمية، انما اليوم وعند الانتهاء من عمليات البناء في السرايا نصبح موجودين في مكان واحد”.

وختم جابر: “من الأمور التي سيبحثها المحافظ المولى مع وزارة التنمية الادارية أيضًا كيف تستطيع المحافظة ان تلتحق بركب الحكومة الالكترونية التي اليوم يكثر الحديث عنها، ونأمل ان تبادر الحكومة وكما سمعنا في البيان الوزاري الى إلحاق المحافظات بالحكومة الالكترونية”.

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