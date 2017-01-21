القوات نفت عدم تصويتها على قانون ضم الفائض

أوضحت مصلحة المعلمين في “القوات اللبنانية” ان ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عارية من الصحة حول عدم تصويت كتلة نواب القوات اللبنانية وكتلتي “التيار الوطني الحر” و”الكتائب” في موضوع تعديل القانون لضم فائض الناجحين في مبارتي مجلس الخدمة المدنية للعامين 2008 و2015 لأساتذة التعليم الثانوي.

وذكرت في بيان، “أنها كانت أول من تبنى اقتراح قانون لهذه الغاية، وكانت قد أعدته لجنة منبثقة من الأساتذة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في 2015 وذلك بتوقيع النائب فادي كرم عليه منذ ثلاثة أشهر تقريبا. وعليه، وأثناء مناقشة القانون في جلسة القانون في مجلس النواب وجه النائب جورج عدوان سؤالا حول بعض الأمور المادية التي تتعلق بهذا الملف ثم صوتت الكتلة على القانون من دون أي اعتراض، كذلك فعل نواب تكتل الإصلاح والتغيير ونواب الكتائب.

وللتاريخ محاضر الجلسة مدونة في أمانة سر المجلس، وأي كلام حول هذا الموضوع لتحريف الحقائق يكون عاريا من الصحة.

وهنأت مصلحة المعلمين الأساتذة الذين تم تعيينهم جراء هذا القانون، واعدة “أن يبقى هم الأستاذ ومعاناته من صلب اهتماماتها”.