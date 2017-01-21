قوى الأمن: توقيفات بتهم السرقة والحشيش

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 19/1/2017، ومن خلال التحقيق الذي أجرته فصيلة جباع في وحدة الدرك الإقليمي، مع عدد من المشتبه بهم بسرقة دراجات آلية، وضبطت بحوزتهم دراجتان آليتان إحداهما مسروقة وهم : م. ر. (مواليد عام 1995، لبناني) ر. د. (مواليد عام 1992، سوري) م. د. (مواليد عام 1999، سوري).

اعترفوا بقيامهم بعمليات السرقة منذ حوالى السنة تقريبا، وبارتكابهم 31 عملية سرقة دراجة آلية وأجهزة وأدوات كهربائية، سرقوها عبر التسلل إلى داخل منازل في بلدات: عين قانا، عربصاليم، حومين التحتا، حومين الفوقا، جرجوع، حبوش، دير الزهراني والنبطية، وأنهم كانوا يعملون على تفكيك الدراجات الآلية وبيع قطعها، وذلك بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص آخرين، تم توقيفهم وهم: ح. س. (مواليد عام 1997، لبناني) ع. م. (مواليد عام 1995، لبناني) م. ح. (مواليد عام 1985، سوري)، أوقف من عناصر مخفر النبطية.

واعترف الموقوف م. ر. بترويج حشيشة الكيف في بلدة عين قانا، بالإشتراك مع أربعة أشخاص آخرين، والعمل جار لتوقيفهم”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

