داعش يفجر ثاني أفخم فندق بالموصل

وكان ارهابيو داعش قد أقدموا العام الماضي على تفجير فندق أوبروي أكبر فندق يقع على ضفاف دجلة بالموصل.

وأوضح السكان، أن داعش أقدم على تفجير الفندق المكون من 11 طابقًا بواسطة براميل تحتوي على مادة “تي إن تي”، ما أسفر عن تفجيره بالحال.

على خط آخر، قال اعلام الحشد الشعبي: ان قواته من اللواء 17 صدت تعرض لعناصر داعش وقتلت اكثر من 20 عنصراً ودمرت 4 عجلات واستولت على 3 عجلات واسلحة متنوعة تركها العدو في ارض المعركة في منطقة عداية وتل الزلط غرب الموصل.