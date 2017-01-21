وزير الدفاع السوري من درعا: بطولات الجيش هي اعتزازنا

قام وزير الدفاع السوري فهد جاسم يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية إلى وحداتنا العاملة في درعا التقى خلالها المقاتلين ونقل لهم محبة الرئيس بشار الأسد واعتزازه ببطولاتهم وشجاعتهم في تنفيذ واجباتهم الوطنية.

وزار العماد عدداً من النقاط والمواقع العسكرية واستمع من القادة الميدانيين إلى طبيعة المهام التي تنفذها وحداتهم في رصد تحركات المجموعات الإرهابية واطلع على جاهزية واستعداد المقاتلين للتصدي لأي محاولات اعتداء على المواطنين أو نقاط قواتنا المسلحة، وأثنى سيادته على الجهود التي تبذلها قواتنا العاملة في المنطقة الجنوبية وعلى الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها المقاتلون، مؤكداً أن دماء شهدائنا الأبرار وبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة والقوات الحليفة والرديفة هي موضع اعتزاز وفخر قيادتنا وشعبنا.

ولفت إلى أن هذه البطولات والتضحيات هي التي أفشلت المؤامرة والمخطط العدواني على سورية وهي التي ستصنع الانتصار وتقضي على الإرهاب وتعيد الاستقرار إلى ربوع الوطن.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون على استعداد تام وجهوزية قتالية عالية، وسيكونون دائماً العين الساهرة والجنود الأوفياء الذين يصلون الليل بالنهار بذلاً وعطاءً دفاعاً عن سورية الأبية.

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