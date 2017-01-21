داعش يسحب عشرات المسلحين من جنسيات اجنبية من جبهات القتال في دير الزور ويبقي على السوريين فقط.

21 يناير, 2017 - 5:49 مساءً
21 يناير, 2017
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