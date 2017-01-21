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داعش يسحب عشرات المسلحين من جنسيات اجنبية من جبهات القتال في دير الزور ويبقي على السوريين فقط.
21 يناير, 2017
- 5:49 مساءً
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21 يناير, 2017
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