السلطات الفرنسية تحتجز مواطنا بعد عودته من القتال في سوريا

ونقلت وسائل إعلام محلية فرنسية، مساء اليوم السبت، عن مصادر أمنية، قولها إن “الجهادي العائد من سوريا كيفين غيافارش، والذي كانت السلطات التركية قد اعتقلته على أراضيها في السادس من شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث كان يحاول العودة لفرنسا بعد أن ندم لذهابه لسوريا، وصل ليل أمس الجمعة إلى فرنسا بعد أن رحّلته السلطات التركية.