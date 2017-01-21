ريفي زار بلدية بطرابلس

اشار وزير العدل السابق اشرف ريفيإلى أنه “عندما انتهت الانتخابات البلدية اعلنت ان يدي ممدودة انمائيا للقيادات السياسية في المدينة من أجل السعي الجدي لانمائها، وسبق أن قلت لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ولكل رجال السياسة في المدينة، انني على اهبة الاستعداد للتكاتف مع الجميع، من اجل اهلنا في الفيحاء، ومن اجل تنفيذ مشاريع انمائية حيوية ترفع الحرمان عن كاهلهم، خاصة ان طرابلس بحاجة إلى طاقة الجميع، فلا تكفيها طاقة اشرف ريفي او ميقاتي او الوزير الصفدي او طاقة سعد الحريري، فالمدينة بحاجة لنا جميعا انمائيا، لذا اكرر دعوتي وامد يدي للجميع، رغم ان من حقنا ان نختلف في السياسة بشكل ديمقراطي، بعيدا عن الزكزكات، التي تولد الحقد وتساهم في عرقلة المشاريع، وعلينا بذل كل الجهود لتحقيق امنيات اهلنا”.

وفي كلمة له خلال زيارته القصر البلدي في طرابلس، حيث كان في استقباله رئيس البلدية المهندس احمد قمرالدين دعا ريفي الى “عقد مؤتمر إنمائي، تحضره قيادات طرابلس السياسية، والتوقيع خلاله على وثيقة شرف، يتعهد بها الجميع بتحييد الخلافات السياسية عن العمل الانمائي، والمشاركة في اطلاق خطة عمل واضحة شفافة للنهوض بالمدينة على مختلف الصعد”، مؤكداً أن “كل اعضاء المجلس البلدي من اي لائحة انتموا، هم اهلي واخواتي، واثق بكل فرد منهم، ولا اميز بين شخص واخر واعتز بهم، خاصة ان ابناء المدينة هم من اختاروا هذا المجلس البلدي الكريم، واليوم انا سعيد بهذا الاجتماع الاخوي، وأعتز بلقاء رئيس المجلس البلدي المهندس احمد قمر الدين وكل فرد منكم، واثني على كلام المهندس قمر الدين ان اعضاء المجلس 24 عضوا هم فريق واحد لخدمة ابناء المدينة”، لافتاً إلى أن “الانتخابات اثبتت واعطت نتائج باهرة واستثنائية، ومن حق اهالي طرابلس الطبيعي الطلب منكم بمشاريع باهرة واستثنائية، ولكن ثمة اخبار مفرحة بشرنا بها رئيس لجنة الهندسة في البلدية، حيث قال لنا ان عددا من المشاريع أصبحت جاهزة للتنفيذ، وسيتم الاعلان عنها عبر مؤتمر صحفي من قبل رئيس البلدية والاعضاء في وقت وليس ببعيد، من اجل اطلاع ابناء طرابلس على تفاصيل المخطط التوجيهي وموعد البدء بتنفيذها”.

بدوره، رحب قمرالدين بريفي مؤكداً أن “الانتخابات اصبحت وراءنا، ونحن اليو 24 عضوا في المجلس البلدي اختارنا اهالي طرابلس، ونحن نشكل فريق عمل واحد ونعمل لكل طرابلس دون تمييز وهدفنا انمائي بحت، وعلاقتنا مع الجميع جيدة وممتازة مع الوزير ريفي ومع جميع القيادات والسياسين في المدينة، لذلك نعول عليهم جميعا لدعمنا في مشاريعنا الانمائية، التي ستخلق فرص عمل لاهلنا في طرابلس، وان شاء الله في القريب العاجل نتمكن من النهوض بالمدينة اقتصاديا وانمائيا”، لافتاً إلى أنني “كلنا أمل بتنفيذ المشاريع، التي قررناها في مشروع الموازنة للعام 2017 وسنظهرها للرأي العام وامام الجميع خلال اسبوع من تاريخه، وحاليا نقول بدراستها ونضع اللمسات الاخيرة لإطلاقها، وسنعقد مؤتمرا صحافيا للاعلان عنها، وان شاء الله تلقى خطتنا الترحيب والدعم من الجميع قيادات ووزراء ونوابا وفاعليات ومجتمعا مدنيا لتحقيق نقلة نوعية للمدينة”.

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