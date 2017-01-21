المطران معوض التقى وفدا من بعلبك الهرمل

استقبل راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض بحضور أساقفة زحلة المطران عصام يوحنا درويش، المطران أنطونيوس الصوري والمطران يوستينوس بولس سفر، راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال وراعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، ووفدا من اللقاء التشاوري الوطني والعشائري لعائلات بعلبك- الهرمل والمجتمع المدني، يتقدمه المفتي الشيخ عبدو قطايا، والشيخ عمر يحيى ممثلا مفتي بعلبك الشيخ خالد صالح، والشيخ مشهور صلح، والشيخ سعدون حمية.

وفي بيان لها أعلنت مطرانية زحلة المارونية أن اللقاء هدف إلى “تبادل التهنئة باطلاق سراح السيد سعد ريشا وعودته سالما، والتنديد بكل الأعمال الاجرامية التي يتعرض لها المواطن اللبناني”، مشيرة إلى أنه تم “الاتفاق على القيام باجتماعات مماثلة، اذ أنها تعطي صورة حقيقية عن لبنان الحضاري القائم على العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين”.وطالب المجتمعون الدولة بـ”اتخاذ التدابير الاحترازية التي تمنع مثل هكذا اعتداءات في المستقبل”.

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