هذه الدولة شجعت صدام على مهاجمة سوريا

وحسب ما جاء في تقرير استخباراتي سري عام 1983، أنجزه مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، ونشرته قناة “السومرية” على موقعها، واشنطن حثت العراق على مهاجمة سوريا.

وقال غراهام فولير من “سي أي إيه” إنه “كان يجب على أمريكا أن تضغط على حافظ الأسد من خلال 3 قوات وهي العراق وإسرائيل وتركيا”.

وجاء في التقرير “في مواجهة 3 جبهات، ربما يضطر الأسد إلى التخلي عن فكرة إغلاق خط الأنابيب”، بحسبما ما أفادت صحيفة “ديلي ميل”.

وأعرب ناشرو التقرير السري وقتها عن أملهم في إقناع العراق بالتعاون في الأمر “لأن إغلاق خط الأنابيب قد يجلب الضرر للعديد من الدول”.

وجاء في التقرير “ربما لن يوافق العراق بسهولة على الطلب…لكن يجب إقناعه لاسيما وأن لديه قوة جوية عسكرية كافية قادرة على تسخير نصفها ضد سوريا”.