اطفائية طهران: 25 شخصا عدد شهداء ومفقودي حادثة “بلاسكو”

وقال ملكي في تصريح للصحفيين في موقع الحادث، انه من بين الافراد الـ 25 المتبقين تحت الانقاض هنالك 16 من رجال الاطفاء، وقد تم من قبل انتشال شهيدين من رجال الاطفاء من بين الانقاض واستشهد ثالث في المستشفى لشدة الحروق التي اصيب بها.

واكد المتحدث باسم منظمة اطفائية طهران بان عمليات ازالة الانقاض مستمرة بقوة وسرعة للوصول الى سائر الشهداء والمفقودين.

وبشان الوصول الى الطوابق التحتانية للمبنى صرح بانه تم من احد المحال المجاورة للمبنى حفر نفق بثلاثة اتجاهات، الا انها وصلت كلها الى طريق مغلق من الانقاض.