داعش يعزل قائده العسكري في دير الزور ويعين أبو حمزة الغاب بعد الخسائر في المعارك أخيراً

21 يناير, 2017 - 10:33 مساءً
21 يناير, 2017
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