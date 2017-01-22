مخيم الركبان يتعرض للتفجير من جديد

قضى 4 أشخاص وجرح العشرات يوم أمس في مخيم “الركبان” للنازحين السوريين قرب الحدود الأردنية، إثر تفجير “انتحاري”.

وقال مصدر ميداني أن تفجير وقع داخل المخيم، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل بشأن أعداد الضحايا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تم ادخال 14 جريحا الى الاراضي الاردنية لمعالجتهم في المركز الصحي في الجانب الاردني من الحدود.

بينما ذكر ناشطون أن 4 سوريين على الأقل قضوا في تفجير “انتحاري” بواسطة سيارة شحن صغيرة.

ولم تعلن حتى الآن أية جهة مسؤوليتها عن هذه العملية، إلا أن الناشطين رجحوا وقوف تنظيم داعش وراء العملية.

وتعرض المخيم نفسه في الثامن عشر من كانون أول لماضي لتفجير بعبوة ناسفة، أدت لسقوط العديد من لقتلى والجرحى.

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