أين تواجد راغب علامة لحظة القبض على انتحاري الحمرا ؟

ما أن شاع خبر إلقاء القبض على انتحاري في شارع الحمرا، حتى انطلقت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إما تداولاً لمعلومات أو توجيهاً التحيات الى القوى الأمنيّة أو تهجّماً على الإرهاب.

ولكن، حتى في ظلّ مناسبة نجاة لبنان من اهتزاز أمني كان سيحصد أرواح ضحايا أبرياء، حضرت الطرائف المتصلة بما حدث عبر هذه المواقع.

وتساءل عدد من المعلّقين على مواقع التواصل الاجتماعي عن مكان وجود الفنان راغب علامة لحظة إلقاء القبض على الانتحاري، إنطلاقاً من تغريدات سابقة للـ “سوبر ستار” عن وجوده قرب أماكن حصول أحداث أمنيّة.

كما انطلقت طرائف أخرى أيضاً من وحي الحدث الأمني، بالإضافة الى تحليلات عن كيفيّة وصول الانتحاري الى المكان والهدف الذي كان يريده تفجيره.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

