ميليشيا أحرار العشائر لن “تخرج من المولد بدون حمص” !

قبيل بدء مفاوضات أستانا بيوم واحد أعلنت ميليشيا أحرار العشائر المنضوية في مايسمى الجبهة الجنوبية بمدينة درعا عن مشاركتها في مفاوضات الأستانة في الـ 23 من الشهر الحالي، وهي بذلك كما أفاد نشطاء لاتريد أن “تخرج من المولد بدون حمص”.

ونشرت ميليشيا أحرار العشائر بياناً على صفحتها في موقع فيس بوك قالت فيه: “من خلال مشاورات استمرت لأيام بين القوى العسكرية الموجودة على الأرض، قررنا الذهاب بعد أن تم دراسة المؤتمر من كافة الجوانب، بوفد مؤلف من الشيخ راكان خالد الخضير (رئيساً)، والرائد حسام الكراحشة (مُمثلاً عسكرياً)، والرائد طارق خلف (نائباً للممثل العسكري)”.

وكانت ميليشيا أحرار العشائر قد أعلنت انضمامها إلى وقف الأعمال القتالية في سورية بداية السنة الحالية رغم عدم دعوتها مع باقي الميليشيات إليه، كما لم تصلها دعوة رسمية للمشاركة بمفاوضات أستانا إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن الطريق مفتوح أمام كل الميليشيات المسلحة التي تريد الإنضمام للمفاوضات في أستانا.

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