قضية الأكراد في سورية على طاولة الرئيس الأسد

أكد مصدر من مجموعة المستقلين الكرد، التي زارت دمشق خلال الفترة الماضية “من أجل فتح قنوات للتفاوض بين دمشق، و الحركة السياسية الكردية”، أن الطرح المقدم من قبل المجموعة “أصبح الآن على طاولة الرئيس الأسد، و من المتوقع أن نحصل على رد بعد الانتهاء من مؤتمر الاستانا”.

الدكتور فريد سعدون (عضو مجموعة المستقلين الكرد)، قال أيضاً: “خلال اللقاءات التي أجريناها برعاية روسية مع المسؤولين في دمشق، كانت الأجواء إيجابية، وقد أصبح طرحنا المقدم الآن على طاولة الرئيس السوري، ومن المتوقع أن نحصل على رد، بعد الانتهاء من لقاءات الاستانة”.

و أوضح سعدون: “كمجموعة من المستقلين الكرد، تمحور طرحنا حول إمكانية رسم خارطة للحل السياسي الكردي في سوريا، عبر إقامة حوار سياسي بين الطرفين، إمكانية تقريب والجمع بين الطرفين في منتصف المسافة”. مؤكدا أن “العديد من القضايا ستتوقف على الحوار بينهما؛ كقضايا التمثيل السياسي للكرد السوريين و قضية الأجانب ومكتومي القيد وقضية الغمر وقضايا التعليم وافتتاح الجامعات”.

الجدير ذكره أن مجموعة من الأحزاب الكردية، كانت قد زارت قبل أكثر من شهر مركز حميميم، واتفقت على تشكيل وفد للتفاوض يكون ممثلاً عنها، للمشاركة في أية مؤتمرات أو اجتماعات تبحث حل الأزمة السورية.

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