“أحرار الشام” تنقلب على النصرة والمحيسني

هاجم رئيس “الهيئة القضائية” في “حركة أحرار الشام” المدعو “أحمد محمد نجيب” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، “عبدالله المحيسني” “الشرعي العام” لـ “جبهة النصرة” الذي هاجم الفصائل المسلحة لعدم إصدارها بيانات تعزية “على الأقل” لـ “جبهة النصرة” بعد مقتل 100 من مسلحيها.

وقال محمد نجيب”كان الأجدر بمن يطلب بيانات تعزية أن يطلب بيانات للتخلّي عن الأفاعي التي وُضِعت في جحورنا لتعيث فساداً بل والمشاركة في القضاء عليها”.

من جهة أخرى، طالب مسؤول “حركة أحرار الشام” في حلب وريفها المدعو “الفاروق أبو بكر”، “جبهة النصرة” بالوقوف مع الفصائل في استئصال تنظيم “جند الأقصى”.

وقال “الفاروق أبو بكر” في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، انه “على فتح الشام الوقوف مع فصائل الثورة في استئصال الشرذمة النجسة المسماة زورا جند الأقصى ولا تكتفي بالحياد فالتاريخ يسجل والشعب لا ينسى”.

من جانبه قال أحد أعضاء “المكتب الإعلامي العام” لـ “حركة أحرار الشام”، المدعو “خالد أبو أنس” عبر حسابه على “تويتر”، مخاطباً مسؤولي “جبهة النصرة” و”الشرعيّن المستقلين”، “الأخوة القادة في الجبهة والشرعيون المستقلون لقد استجبنا لكم في وقف القتال مع الجند وتعهدتم بمواقف حازمة إن لم يلتزموا. أين الحزم وأين العهود؟”.

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