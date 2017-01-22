بالصورة.. ما علاقة الحريري بـ”انتحاري الحمرا” !!

22 يناير, 2017 - 11:07 صباحًا الكاتب: الحدث نيوز المصدر: رصد
بالصورة.. ما علاقة الحريري بـ”انتحاري الحمرا” !!

على إثر العملية النوعية التي نفذتها مديرية الاستخبارات في الجيش أسفرت عن إحباط عملية إنتحارية في منطقة الحمرا في بيروت مساء أمس، والتي تبيّن أن منفذها شاب يدعى عمر حسن العاصي مواليد مدينة صيدا (1992)، ومن خلال عملية رصد “للحدث نيوز” لصفحة الانتحاري على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تبين أنه يضع صورة شخصية تجمعه برئيس الحكومة سعد الحريري، حيث تم نشر الصورة بتاريخ 11 أيار 2016، دون وجود أي تعليق عليها أو أي كتابة.
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يذكر أنّ الإنتحاري هو لبناني الجنسية، من مواليد صيدا عام 1992.

وأشارت معلومات صحافية إلى أنّ استخبارات الجيش صادرت جهاز الكومبيوتر الخاص به وهاتفه خلال مداهمة منزل الانتحاري في شرحبيل – صيدا. كذلك، وبحسب معلومات صحافية، تبيّن أنّ المدعو عمر العاصي شارك في أحداث عبرا وبحقه مذكرات رصد وتوقيف، وهو من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدوره.

إلى ذلك، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر النائية بهية الحريري أثناء زيارتها للإنتحاري العاصي عقب أحداث عبرا.
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الكاتب: الحدث نيوز المصدر: رصد
22 يناير, 2017

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