عبوة ناسفة تنهي حياة مراسل العربية السعودية بريف دمشق

قتل الناشط الإعلامي شعبان الطويل (أبو زيد الحمصي)، إثر عبوة ناسفة وضع في سيارة كان تقله، في منطقة بيت سابر بريف دمشق الغربي.

وذكرت مصادر مطّلعة أن الطويل كان في سيارة عبّاس زريفة، مسؤول المصالحة في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي، حينما استهدفتهم عبوة ناسفة أدت إلى مقتلهما على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن الطويل كان من ضمن الأشخاص الذين قبلوا التسوية مع الجيش السوري في منطقة جنوب غرب دمشق، والتي تشمل بلدات سعسع وبيت سابر وبيت جن.

وعمل الطويل ناشطًا إعلاميًا في ريف حمص، وغطى الأحداث الميدانية في منطقة القصير ثم ريف حمص الشرقي، قبل أن ينتقل إلى ريف دمشق الغربي.

وتحدث الطويل باسم “هشام الحاج” على القنوات الفضائية، وعمل مراسلًا لقناة العربية السعودية قبل أعوام، ثم مراسلًا لتنسيقية خطوة.

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