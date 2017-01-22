بالفيديو: الجيش يدخل عين الفيجة.. ويسيطر على مواقع جديدة بريف حلب

تابع الجيش السوري تقدمه في ريف حلب حيث سيطر على بلدات سرجة صغيرة وسرجة كبيرة ومران بعد سيطرته على بلدة صوران في ريف حلب الشرقي إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش.

كما أحرز الجيش السوري تقدماً محلوظاً في بلدة عين الفيجة في منطقة وادي بردى بريف دمشق، وسيطر على الأبنية الشمالية المحيطة بالنبع.

أما في دير الزور فقد تابع الجيش السوري استهدافه لمواقع تنظيم داعش بعدد من الغارات الجوية المستمرة.

وفي ريف حمص تابع الطيران الحربي استهدافه لتجمعات مسلحي داعش بمناطق رحوم_ أبو حواديد_ أم صهريج بريف حمص الشرقي بالقرب من مدينة تدمر الأثرية.

إلى ذلك تحدثت تنسيقيات المسلحين عن تدمير ميليشيا “الجيش الحر” رشاشاً من عيار 14.5 لتنظيم داعش إثر استهدافه بقذائف الدبابات خلال اشتباكات بين الجانبين على جبهة بلدة تسيل في ريف درعا الغربي.

وفي ريف دمشق : انفجرت عبوة ناسفة زرعها المسلحون في مزارع سعسع أدت إلى إعطاب جرار زراعي واصابة السائق.

كما أكدت مواقع كردية مقتل أحد مسلحي “لواء ثوار الرقة ـ قوات سوريا الديمقراطية”، إثر انفجار لغم في منطقة “أبو شحم” غربي مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.

مواقع كردية أخرى أكدت سيطرة قوات سورية الديمقراطية بمساندة من طيران التحالف الدولي على كامل بلدة السويدية غرب الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش أدت لوقوع خسائر بشرية من الطرفين.

وختاماً استمرت الاشتباكات العنيفة بين تنظيم “جند الأقصى” التابع لـ “جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام” في بلدة قميناس في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

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